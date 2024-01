"شادی ہو یا نو بال ، شعیب تین مرتبہ کرتے ہیں 'شعیب ملک کی لیگ میچ میں 3 نوبالز پر ہنگامہ برپا

ڈھاکا(ڈیلی پاکستان آن لائن) پاکستانی آل راؤنڈر شعیب ملک نے پی بی ایل کے ایک میچ میں ایک اوور میں 3 نوبالز کروا دیں۔

تفصیلات کے مطابق اداکارہ ثناء جاوید کے ساتھ دوسری شادی کے بعد شعیب ملک اس وقت صارفین اور شائقین کرکٹ کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں اور شائد یہی وجہ ہے کہ لوگ انہیں بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں بھی فالو کر رہے ہیں ۔

آپ کو جان کر حیرت ہو گی کہ کھلنا ٹائیگرز اور فورچون بریشال کے درمیان جاری میچ میں جب شعیب ملک اوور کروانے کیلئے پچ پر آئے تو انہوں نے ایک اوور میں تین نوبالز کروائیں اور مجموعی طور پر پورے اوورے میں 18 رنز دیئے ۔ شعیب ملک کی نوبالز پر شائقین کرکٹ انتہائی دلچسپ تبصرے کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ۔

سابق پاکستانی آل راونڈر شعیب ملک آج کل ثناء جاوید سے شادی کے بعد بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیل رہے ہیں جہاں صارفین ان کی تین نو بالز کو نئی شادی کے ساتھ جوڑ رہےہیں، صارف نے کہا کہ 'شادی ہو یا نو بالز شعیب ملک تین بار کرتے ہیں'، بہر حال شعیب ملک کی عائشہ صدیق نامی لڑکی سے مبینہ شادی کے چرچے تو بہت ہیں لیکن کبھی کوئی ثبوت سامنے نہیں آ سکا۔

Shoaib Malik delivered 3 No Balls after delivering 3 marriages pic.twitter.com/qvdB7amPwu

صارفین کی جانب سے شعیب ملک کو تین نوبالز ایک ساتھ کرنے پر تنقید کا نشانہ بھی بنایا جارہاہے اور انہیں ' عامر الڑا پرو میکس ' قرار دیا جا رہاہے۔

3 No balls by Shoaib Malik in an over.

M.Amir ulta pro max. #BPL2024 pic.twitter.com/btXTuv4DCD