شہباز شریف  کی منی لانڈرنگ کیس میں بریت کا معاملہ، شہزاد اکبر نے تردید کرتے ہوئے بڑا دعوی کردیا

اسلام آباد(ڈیلی پاکستان آن لائن) وزیراعظم کے مشیر برائے احتساب شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ شہباز شریف اور ان کی فیملی کے منی لانڈرنگ سے بری ہونے کی خبروں کی تردید کی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے انکا کہنا تھا کہ شہباز شریف اور ان کے بیٹے کے بری ہونے کی خبروں میں صداقت نہیں ہے اور یہ خبریں حقائق کے منافی ہیں۔نیشنل کرائم ایجنسی(این سی اے) کی جانب سے شروع کی گئی تحقیات نیب یا اثاثہ جات ریکوری یونٹ کی درخواست پر نہیں تھیں۔2019 میں سلمان شہباز کی جانب سے پاکستان سے انگلینڈ میں ایک ٹرانزیکشن کی گئی تھی جس کو بینک نے مشکوک جانتے ہوئے نیشنل کرائم ایجنسی کو رپورٹ کیا تھا۔جس پر نیشنل کرائم ایجنسی نے عدالت سے اکاؤنٹ منجمند کرنے کا حکم حاصل کیا تھا۔مگر اب نیشنل کرائم ایجنسی نے ان تحقیقات کو بند کردیا ہے اور منجمند اکاؤنٹ کو بحال کردیا گیا ہے۔

It was a result of a suspicious transaction reported by a bank to NCA.Certain funds transferred by Suleiman Shabaz from Pakistan to UK in 2019 were declared as suspicious transaction by the UK authorities &NCA secured an asset freezing order(AFO) from court against these funds2/4

انکا کہنا تھا کہ اس حکمنامے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کی گئی ٹرانزیکشن مشکوک نہیں تھی۔میں وضاحت کرتا ہوں کہ بری ہونے کے حوالے سے کوئی احکامات جاری نہیں ہوئے کیونکہ عدالت کی جانب سے کوئی ٹرائل ہی جاری نہیں ہوا تھا۔فنڈز کو این سی اے کی جانب سے منجمند کیا گیا تھا اور اب این سی اے مزید تحقیقات نہیں کرنا چاہتا جس کے باعث اکاؤنٹ کو بحال کردیا گیا ہے۔سلمان شہباز اپنے اور اپنے والد کے خلاف اینٹی کرپشن لاہور میں درج ایک مقدمے میں آج بھی اشتہاری ہیں۔

It is clarified that there is no acquittal of any sort as reported as there was no trial! funds were frozen by NCA and NCA has decided to not investigate these funds anymore.

Suleiman Shabaz remains a fugitive in a money laundering case against him and his father before AC LHR