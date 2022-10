زمبابوے سے بدترین شکست پر نائب کپتان پاکستان ٹیم شاداب خان کے غمزدہ ہونے کی ویڈیو وائرل

پرتھ (ڈیلی پاکستان آن لائن)ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ میں زمبابوے کے خلاف پاکستان کی بدترین پرفارمنس اور شکست پر جہاں شائقین کرکٹ ناراض اور غمزدہ ہیں وہیں دوسری طرف قومی کھلاڑیوں کے جذبات بھی کسی سے پوشیدہ نہ رہ سکے۔

تفصیلات کے مطابق سوشل میڈیا پر شاداب کی ڈریسنگ روم کے راستے میں جذباتی ہونے کی ویڈیو وائرل ہورہی ہے جس میں شاداب کو زمین پر بیٹھا دیکھا جاسکتا ہے، ویڈیو میں دیکھا جاسکتا ہے کہ نائب کپتان کے جذباتی ہونے پر ٹیم مینجمنٹ سے ایک شخص شاداب کو تسلی دے رہا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر جارہا ہے ۔

They need our support ????????pic.twitter.com/TKNXF5JNrz