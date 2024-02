قومی کرکٹر محمد عامر نے عام انتخابات کے موقع پر عوام سے خصوصی اپیل کر دی 

لاہور(ڈیلی پاکستان آن لائن )پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق فاسٹ باؤلر محمد عامر نے 8 فروری کو شیڈول عام انتخابات 2024 کے حوالے سے اہم اپیل کردی ہے۔

تفصیلات کے مطابق محمد عامر نے ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ ’’ 8 فروری کو اپنا ووٹ ڈالنا نہ بھولیں، پاکستان کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے ‘‘۔

Don't forget to cast your vote on February 8th! The future of Pakistan rests in your hands. Your vote counts, so make it heard. ????????