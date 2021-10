ایبٹ آباد میں خاتون نے 7 بچوں کو جنم دے دیا

ایبٹ آباد (ڈیلی پاکستان آن لائن) خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں ایک خاتون کے ہاں سات جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی ہے۔

صوبائی وزیر صحت تیمور جھگڑا نے نومولود بچوں کی تصویر شیئر کرتے ہوئے بتایا کہ ایبٹ آباد کے نجی ہسپتال میں ایک خاتون نے سات بچوں کو جنم دیا ہے۔ خاتون کا علاج صحت انصاف کارڈ پر کیا گیا ہے۔خاتون کے ہاں پیدا ہونے والے بچوں میں چار بیٹے اور تین بیٹاں شامل ہیں جبکہ خاتون پہلے ہی دو بیٹیوں کی ماں ہے۔رپورٹس کے مطابق ماں اور بچے صحت مند ہیں۔

6 of the septuplets (7 babies) born to a proud mother and father in Abbottabad, courtesy of #KPSehatCardPlus.

Wishing you all a wonderful life! pic.twitter.com/NLzzaSQCEy