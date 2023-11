"سورۃ البقرہ پڑھیں، آج جو کچھ ہورہا ہے پہلے ہی بتادیا گیا تھا"؛ اُشنا شاہ

کراچی (ویب ڈیسک) پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ اُشنا شاہ نے اُمتِ مسلمہ اور غیر مسلم پر زور دیا ہے کہ وہ سورۃ البقرہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔

اُشنا شاہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس (سابق ٹوئٹر) پر اُمتِ مسلمہ اور غیر مسلم کے لیے خصوصی پوسٹ کی جس میں اُنہوں نے کہا کہ “میری ملسمانوں اور غیر مسلم سے گزارش ہے کہ آپ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں”۔

I urge everyone to read the English translation of Surah Al-Baqarah. Whether you are a believer or not, it can not be denied that what is happening has already been conveyed to Muslims. I have chills.