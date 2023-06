"میری دعائیں بھارت میں ہونے والے ٹرین حادثے کے متاثرین کیلئے ہیں": محمد رضوان کا تعزیتی پیغام

لاہور ( سپورٹس نیوز ) پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر اور اوپنر بیٹر محمد رضوان نے بھارت میں 3جون کو ہونیوالے مسافر ٹرینوں کے المناک حادثے پر اظہار تعزیت کیا ہے ۔ ٹوئیٹر پر محمد رضوان نے اپنے تعزیتی پیغام میں لکھا کہ " انسانی جانوں کا ضیاع ہمیشہ ہی تکلیف دہ ہوتا ہے ، میری دعائیں بھارت میں ہونے والے ٹرین حادثے کے متاثرین کیلئے ہیں"۔

Loss of human lives is always painful as we are all one ummah. My heart and prayers goes to the people affected by the train accident in India. ???? pic.twitter.com/8Rsq2TSEoD