عامر لیاقت کی اچانک موت کے بعد اداکارہ اشنا شاہ سوشل میڈ یا صارفین پر برہم

کراچی (ڈیلی پاکستان آن لائن)پاکستانی اداکارہ اشنا شاہ کا عامر لیاقت حسین کی اچانک موت پر اظہار افسوس کرتے ہوئے انہوں نے سوشل میڈیا صارفین پر شیدید غم و غصے کا اظہار کیا۔

سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر اشنا شاہ نے عامر لیاقت کے انتقال کے حوالے سے پیغام لکھا کہ 'انہوں نے ہمیں تفریح کا سامان مہیا کیا جسے ہم نے دیکھا اور ہم ہنسے، مجھے امید ہے کہ وہ اب سکون میں ہوں گے،اللہ پاک ہمیں ہمارے ہنسنے پر معاف فرمائے'۔

He gave us a show. We watched. We laughed. I hope he is resting now and finally at peace.

May Allah forgive us for laughing.

Inalilahewainaelerajiun