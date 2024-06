ستاروں کی روشنی میں آپ کا آج (جمعرات) کا دن کیسا رہے گا؟

---------- Forwarded message ---------

From: daily pakistan <dlypakistan@gmail.com>

Date: Thu, 13 Jun 2024, 12:01 am

Subject: aaj ka din

To: Web Office Mohammad Jazib <mjclick2check@gmail.com>

برج حمل ، سیارہ مریخ، 21 مارچ سے 20 اپریل

لوگوں کی جانب سے ملنے والی زیادتیاں اور باتیں آجکل تنگ کر رہی ہیں اور کسی کام میں خاص دل بھی نہیں لگ رہا اب آپ کثرت سے درود پاک کا ورد شروع کریں۔

برج ثور، سیارہ زہرہ، 21 اپریل سے 20 مئی

آپ کو اپنوں اور غیروں کی جانب سے سازشیں اور مخالفت کے سوا کچھ نہیں ملا تلخ حقیقت دماغ میں چل رہی ہے غصے کی وجہ سے آج کوئی غلطی کر بیٹھیں صرف صبر کا مشورہ ہے۔

برج جوزہ، سیارہ عطارد، 21 مئی سے 20 جون

صورتحال جتنی بھی خراب تصور کر رہے ہوں فکر مند ہونے کی کوئی بات نہیں ہے آپ کو ان شاءاللہ کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے آج تو بہتر دن محسوس ہوگا۔

برج سرطان، سیارہ چاند، 21 جون سے 20 جولائی

اہم دن رہے گا کسی جانب سے فائدہ حاصل ہوگا جو کام بگڑ چکے تھے وہ اب سیدھے ہونا شروع ہوں گے اور جو لوگ بے روز گار تھے آج خوشخبری سن سکیں گے۔

برج اسد، سیارہ شمس، 21 جولائی سے 21 اگست

گھریلو پریشانیاں ختم ہونا زیادہ ضروری ہیں حکمت عملی سے چلیں اور خاص طور پر اولاد کے معاملات کو غور و فکر سے دیکھیں غصے سے مذید کام خراب ہو سکتا ہے صدقہ بھی لازمی دیں۔

برج سنبلہ ، سیارہ عطارد، 22 اگست سے 22 ستمبر

گھریلو پریشانیاں ختم ہونا زیادہ ضروری ہیں حکمت عملی سے چلیں اور خاص طور پر اولاد کے معاملات کو غور و فکر سے دیکھیں غصے سے مذید کام خراب ہو سکتا ہے صدقہ بھی لازمی دیں۔

برج میزان ، سیارہ زہرہ، 23 ستمبر سے 22 اکتوبر

مالی حوالے سے سخت مشکلات درپیش ہیں اب اور کوئی راستہ تلاش کرنا ہوگا اور جس کے لئے اگر استخارے سے مدد لے سکتے ہیں تو اس میں دیر مت کریں فوری کریں۔

برج عقرب ، سیارہ مریخ، 23 اکتوبر سے 22 نومبر

اہم مسائل جو تنگ کر رہے تھے وہ اب ٹھیک ہو سکیں گے آپ کو آج اپنے حوالے سے اچھی خبریں ملیں گی اور جن لوگوں نے پیسہ دینا ہے وہ اب ادھار واپس کر دیں۔

برج قوس ، سیارہ مشتری، 23 نومبر سے 20 دسمبر

ابھی صورتحال نازک ہے آپ کو چاہئے کہ ہر معاملے میں دیکھ کر چلیں اور کسی بھی طرح کا رسک نہ لیں۔ پہلے ہی اپنے اور غیر دشمن ہو رہے ہیں اور آپ نیا محاذ تیار کر رہے ہیں۔

برج جدی ، سیارہ زحل، 21 دسمبر سے 19 جنوری

مالی معاملات بحکم اللہ تیزی سے بہتر ہو رہے ہیں آپ کو اپنی پوری توجہ اس پر دینی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جو بھی آفر ملے اس کو اب سنجیدگی سے ضرور لیں۔

برج دلو ، سیارہ زحل، 20 جنوری سے 18 فروری

اللہ نے چاہا تو مشکلات میں نمایاں کمی آئے گی اور جس طرف سے امید لگا کر رکھی تھی وہ بھر آئے گی آج کا دن اچھا مگر اندرون خانہ معاملات سے بچ کر چلنے کا بھی ہے۔

برج حوت ، سیارہ مشتری، 19 فروری سے 20 مارچ

اپنے معاملات ٹھیک کریں بہت زیادہ خرابایں ہو رہی ہیں آپ کے لئے اب توبہ کر کے سیدھے راستے پر آنے کا مشورہ ہے اور بہت قریبی شخصیات سے بھی اب بچ کر چلنا ہوگا۔