جوڑے نے شادی کو یادگار بنانے کیلئے ایسا کام کر دیا کہ سوشل میڈیا پر دھوم مچ گئی

نئی دہلی (ویب ڈیسک)شادی کو یادگار بنانے کیلئے جوڑے مختلف قسم کی پلاننگ کرتے ہیں لیکن بھارت کے ایک جوڑے نے تو امتحانی پرچے کی طرز پر شادی کے کارڈ بنوا کر سوشل میڈیا پر توجہ حاصل کر لی ہے ۔

بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق ریاست آندھرا پردیش کے ایک جوڑے نے اپنی شادی کے دعوت نامے سے کئی لوگوں کو حیران کردیا۔ انہوں نے روایتی کارڈ کے بجائے شادی کا کارڈ امتحانی سوالیہ پیپر کے طور پر چھپوایا۔

